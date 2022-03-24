'Ukrayna gibi saldırıya uğrasak ülkeyi en iyi kim yönetir?' anketi! 2. sırada sürpriz bir isim var

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ukrayna lideri Zelenski'nin ilk günden itibaren başkent Kiev'de mücadeleye önderlik etmesi ise takdirle karşılandı.

Bu konuya dikkat çekmek isteyen Araştırma şirketi Areda Survey; vatandaşlara bir gün Ukrayna gibi saldırıya uğraması durumunda Türkiye'yi en iyi yönetebilecek liderin kim olduğu sordu.

ZİRVEDE ERDOĞAN, İKİNCİ SIRADA YAVAŞ VAR

Yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 46,9'unu alırken, Erdoğan'ı yüzde 13,8 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti. Yavaş'tan sonra sırasıyla tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geldi.

İşte araştırmanın sonuçları: