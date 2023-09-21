Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Kongresini Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Kongresi'nde Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Zelenskiy, hava savunması ve askeri yardım konularını görüşmek üzere Washington'a geldi.

NEW Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Kongresini ziyaret ederek, Kongre'nin iki kanadından Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılan Zelenskiy, New York temaslarının ardından başkent Washington DC'ye geldi ve ABD Kongresi'ni ziyaret etti.

Zelenskiy, Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleriyle görüştü.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'e zafer elde etmesi için neye ihtiyacı olduğunu sorduğunu aktardı.

Ukrayna'nın özellikle F-16'lar ve ATACMS füzelerine ihtiyacı olduğunu söyleyen McCaul, ABD yönetiminin Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlaması gerektiğini söyledi.

McCaul, Kongre'nin çoğunluğunun Ukrayna'ya yardımları desteklediğini belirterek, diğer yandan ABD yönetiminin Ukrayna'da zafer için bir planı olması gerektiği mesajını verdi.

Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington temaslarında hava savunmasının öncelikli konular arasında yer alacağını kaydetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşecek.