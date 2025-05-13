Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesi halinde ise İstanbul'a geçeceğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesi halinde ise İstanbul'a geçeceğini söyledi. - KİEV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika