Ukrayna'da Barış İçin Cenevre Görüşmeleri Devam Ediyor

Güncelleme:
ABD, Ukrayna ve Avrupa heyetleri arasındaki Cenevre'deki görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, barış planının geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti ve sürecin önümüzdeki günlerde devam edeceğini duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupa heyetleri arasında Ukrayna'da barış planına ilişkin yapılan görüşmeler yarın devam edecek. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün çok büyük ilerleme kaydedildiğini ve iyimser olduğunu vurgulayarak, "Çözüme ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

ABD'nin Ukrayna'da barış için teklif ettiği 28 maddelik planın ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna, Avrupa ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ilk günü sona erdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ABD heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulundu. Bugünkü görüşmelerin ABD'nin yaklaşık üç hafta önce her iki tarafa da göstererek görüş aldığı temel belgeyle başladığını vurgulayan Rubio, "10 aydır işin içinde olduğunuz zaman her iki taraf için de önceliklerin, kırmızı çizgilerin ve önemli meselelerin ne olduğunu açıkça kavrıyorsunuz. Bu da bizim üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz temel bir belge oluşturabilmemizi sağladı" dedi.

Son 96 saatte Ukrayna tarafıyla çok yoğun temas içinde olduklarını vurgulayan Rubio, "Bugün buraya tek bir amaçla geldik. 28 madde veya 26 maddelik versiyonu olan liste içindeki bazı açık meseleler üzerinde çalışmak. Bugün bunu önemli ölçüde başardık. Elbette, herhangi bir nihai anlaşmada olduğu gibi bunların devlet başkanları tarafından onaylanması gerekiyor. Henüz üzerinde çalışmamız gereken birkaç konu daha var. Ancak bugün gerçekten değerliydi. Çok ama çok verimli geçti. Belki tüm süreç boyunca yaşadığımız en verimli gündü" dedi.

Süreç devam ettiği için zafer ilan etmek ya da kesin bir sonuca ulaşıldığı havası oluşturmak istemediğini vurgulayan Rubio, "Ama şu an, sabah başladığımız zamankinden ve bir hafta öncesine kıyasla çok ilerideyiz" dedi.

Açık kalan maddelerin hiçbirinin aşılması imkansız türden olmadığını ve biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını söyleyen Rubio, "Gerçekten çözüme ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın detaylarına ilişkin soruları cevapsız bırakan Rubio, "Bugün gördüğüm tablo konusunda çok iyimserim. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik" şeklinde konuştu.

"Ortaya çıkan metni, Rusya'ya götürmemiz gerekecek"

Rus tarafının taleplerine ilişkin bir soru üzerine Rubio, "Bu sürecin başından beri Rus tarafının pozisyonuna dair yazılı belgeler, sözlü iletiler ve çeşitli kanallardan bilgiler aldık. Ukrayna ile anlaşabilirsek, ortaya çıkan metni Rusya'ya da götürmemiz gerekecek. Bu işin başka bir parçası. Onların da bunu kabul etmesi gerekiyor" dedi.

"Amacımız, bu savaşı en kısa sürede bitirmek"

Ukrayna'nın teklifi kabul etmesi için yeni bir son tarih söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Rubio, "Hedefimiz bunu en kısa sürede bitirmek. Perşembe olmasını çok isteriz. Ama önemli olan bugün büyük ilerleme kaydetmiş olmamız. Bunu çabuk bitirmek istiyoruz çünkü biz buradayken bile insanlar ölmeye devam ediyor. Daha fazla yıkım oluyor. Amacımız bu savaşı en kısa sürede bitirmek" dedi.

Avrupalı temsilcilerle görüşmeye ilişkin soruya Rubio, "Evet, çeşitli ülkelerin ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştük. Onlara bugünkü ilerlemeyi aktardık. AB ve NATO'yu doğrudan ilgilendiren maddelerin ayrı bir hat üzerinden yürütüleceğini teyit ettik. Hem Ukrayna tarafı hem de bizim açımızdan oldukça olumlu bir hava vardı" cevabını verdi.

"Ukrayna'nın kendisini güvende hissetmesi gerekiyor"

Anlaşma çerçevesinde Ukrayna'ya verilecek NATO'nun 5. maddesi benzeri bir güvenlik garantisine ilişkin soru üzerine Rubio, "Bu savaşın kalıcı olarak sona ermesi için Ukrayna'nın kendini güvende hissetmesi gerektiği açık. Bir daha asla işgal edilmeyeceğinden emin olması gerekiyor. Bu konular elbette tartışılıyor ve bugün burada da önemli ilerleme kaydettik" dedi.

"Yarın çalışmaya devam edeceğiz"

Yarın için planın ne olduğu yönündeki soruya Rubio, "Çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreç üç haftadır sürüyor ve son 96 saatte oldukça hızlandı. Teknik ekiplerimiz tam zamanlı çalışıyor. Bugün bile masadan kalktıktan sonra üzerinde yanıt beklediğimiz teknik maddeler var. Burada olmamız gerekmiyor, süreç devam ediyor" cevabını verdi.

Rubio, Avrupalıların karşı teklifini görmemiş

Rubio, Avrupa'nın ABD'nin barış planına karşı sunduğu alternatif teklife ilişkin soruya ise böyle bir plan görmediği şeklinde cevap verdi.

Görüşmelere yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD'nin Ukrayna'da barış planına alternatif olarak Ukrayna'nın daha fazla asker bulundurmasına imkan sağlayan ve Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri sunan bir karşı teklif sunduğu bildirilmişti. - CENEVRE

