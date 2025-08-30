Ukrayna Büyükelçiliği'nden Suikast İddialarına Yalanlama

Irak'taki Ukrayna Büyükelçiliği, Kürdistan Yurtseverler Birliği liderlerine yönelik suikast planları için Ukrayna'da eğitim alındığına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada, Ukrayna'nın yurt dışında silahlı gruplara eğitim vermediği belirtildi.

UKRAYNA'DAN TALABANİ'YE SUİKAST İDDİASINA YALANLAMA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin tutukladığı Halk Cephesi Partisi Başkanı Lahur Şeyh Cengi destekçisi bir grubun üyelerinin, sorgulamalar sırasında Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile IKBY Başkan Yardımcısı Kubat Talabani'ye yönelik suikast planları için Ukrayna'da eğitim aldıkları iddialarına yalanlama geldi.

"UKRAYNA SİLAHLI GRUPLARA EĞİTİM VERMİYOR"

Irak'taki Ukrayna Büyükelçiliği'nden bugün yapılan açıklamada, "Ukrayna hiçbir zaman ve hiçbir yerde silahlı gruplara eğitim vermemiştir ve vermeyecektir. Aynı şekilde ülke dışında yasa dışı amaçlarla insansız hava aracı (İHA) üretimi gibi faaliyetlerde de bulunmamıştır" denildi.

Ukrayna Büyükelçiliği söz konusu iddiaları, "Asılsız, hiçbir gerçeğe dayanmayan ve Ukrayna'nın ile liderliğinin itibarını zedelemeyi amaçlayan yanıltıcı bilgiler" olarak nitelendirdi. Büyükelçilik açıklamasında medya kuruluşlarını "Yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklara dayanmaya ve doğrulanmamış söylentileri yaymaktan kaçınmaya" davet etti.

TUTUKLU ÜYELERİN UKRAYNA İDDİASI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin tutukladığı Halk Cephesi Partisi Başkanı Lahur Şeyh Cengi destekçisi bir grubun üyeleri, sorgulamalar sırasında KYB Başkanı Bafel Talabani ile IKBY Başkan Yardımcısı Kubat Talabani'ye yönelik bir suikast planladıklarını itiraf etmişti. Tutuklu grup üyeleri, suikastın planının keskin nişancılar ile kamikaze İHA kullanılarak gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtmişti. Tutuklu üyeler, saldırı için gerekli cihaz ve kameraların temin edildiğini, teknik bir ekibin de Ukrayna'da İHA yapımı üzerine özel eğitim aldığını söylemişti.