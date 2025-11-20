Haberler

ABD'nin Rusya ile barışa ilişkin planına ait taslak Ukrayna'ya teslim edildi

ABD'nin Rusya ile barışa ilişkin planına ait taslak Ukrayna'ya teslim edildi
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Rusya ile savaşı sonlandırmak üzere ABD tarafından hazırlanan barış planı taslağının ellerine ulaştığını duyurdu. Söz konusu açıklamada ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barış için gerekli olan temel noktaları görüşmeyi planladığı da aktarıldı.

  • ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için hazırladığı 28 maddelik barış planı taslağı Ukrayna'ya teslim edildi.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, planın maddeleri üzerinde çalışmaya karar verdi ve önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile temel noktaları görüşmeyi planlıyor.
  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile plana ilişkin bir müzakere yürütülmediğini ve istişare olarak tanımlanabilecek bir süreç bulunmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için geliştirdiği 28 maddelik plana ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

ABD'NİN BARIŞ PLANINA AİT TASLAK UKRAYNA'YA TESLİM EDİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafından hazırlanan barış planı taslağının Ukrayna'ya teslim edildiği duyurularak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna halkı için önemli olan temel ilkeleri belirlediği ve savaşı adil bir şekilde sona erdirmek üzere planın maddeleri üzerinde çalışmaya karar verdiği ifade edildi.

ABD'nin Rusya ile barışa ilişkin planına ait taslak Ukrayna'ya teslim edildi

ZELENSKİ, TRUMP İLE TEMEL NOKTALARI GÖRÜŞECEK

Ukrayna'nın ilk andan itibaren savaşı sona erdirmek istediğini vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek tüm anlamlı adımları ve önerileri desteklediği belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna, bu yılın başından itibaren Başkan Trump'ın kan dökülmesini sona erdirmek için yaptığı önerileri desteklemiştir. Barışın sağlanması için şu anda da ABD, Avrupa ve dünyadaki ortaklarımızla yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız" dedi. Açıklamada, ayrıca Zelenski'nin önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barış için gerekli olan temel noktaları görüşmeyi planladığı aktarıldı.

ABD'nin Rusya ile barışa ilişkin planına ait taslak Ukrayna'ya teslim edildi

"GERÇEK BİR İSTİŞARE YÜRÜTÜLMÜYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu plan hakkında yaptığı açıklamada, herhangi bir barış planının savaşın asıl nedenlerini ortadan kaldırması gerektiğini ve ABD ile şu anda plana ilişkin bir müzakere yürütülmediğini belirtmişti. Peskov, "Gerçek bir istişare yürütülmüyor. Elbette temaslarımızı sürdürüyoruz. Ancak şu anda istişare olarak tanımlanabilecek bir süreç yok" ifadelerini kullanmıştı. Putin'e söz konusu 28 maddelik barış planı hakkında bilgi verilip verilmediği" sorusuna ise Peskov, "Daha önce söylediklerime ekleyecek bir şeyim yok" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
