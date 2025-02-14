Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Devlet Bahçeli taburcu oldu

Devlet Bahçeli taburcu oldu

Uğur Giresun, Ordu ve Giresun İl Koordinatörü olarak atandı

Uğur Giresun, Ordu ve Giresun İl Koordinatörü olarak atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ordu ve Giresun İl Koordinatörü olarak atandı.

Eski AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ordu ve Giresun İl Koordinatörü olarak atandı.

Eski İl Başkanı Uğur Giresun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ordu ve Giresun İl Koordinatörü olarak görevlendirildi. AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevini Yakup Üçüncüoğlu'na devreden Giresun, yeni görevi kapsamında Ordu ve Giresun illerindeki teşkilat çalışmalarını yönlendirecek. Partinin bölgedeki faaliyetlerini koordine edecek olan Giresun'un, teşkilatçılık konusundaki deneyimiyle önemli katkılar sunması bekleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı
img

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
img

Şarlatan üfürükçü, son işinde baltayı taşa vurdu
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.