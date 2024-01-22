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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Dördüncü Kez Aday

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AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda dördüncü dönem adaylığı açıklanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, belediye binasında personel tarafından çiçeklerle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ilçede sevinçle karşılandı.

Ak Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda dördüncü dönem adaylığı açıklanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, belediye binasında personel tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ak Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tuzla'da mevcut belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın dördüncü kez aday olduğunu açıklaması ilçede sevinçle karşılandı. Belediye binasına gelen Yazıcı, belediye personeli tarafından alkışlarla karşılandı.

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere büyüklerimize teşekkür ediyorum"

Başkan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm hizmetlerde herkesin bir izi var. Tuzla Belediyesi ailesi olarak halkımızla bütünleşerek, büyük hizmetler yaptık. Kurumsal, toplumsal ve kentsel manada Tuzla'mızı alıp çıkarttığımız çıta ile büyük bir başarı hikayesi yazdık. Bunu Tuzla halkıyla yaptık, Tuzla halkıyla birlikte başardık. Biz Tuzla'yı ailemiz gibi Tuzla halkını da bir aile bireyi olarak gördük. Tuzla Belediyesi ve Tuzla halkıyla kurduğumuz bu aile bağlarını, Tuzla'yı evimiz görerek de devam ettirdik. Hizmetlerimizde hep halkımızı düşündük ve düşünmeye de devam edeceğiz inşallah. Bugün eğer ki dördüncü dönem belediye başkanlığı için tekrar aday gösterildiysek bunun sebebi öncelikle yapmış olduğumuz hizmetler ve bu hizmetleri yaparken bizlerden dualarını esirgemeyen Tuzla halkının varlığıdır. Ayrıca, Tuzla halkının gösterdiği bu teveccühü ölçen ve onu değerlendiren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, değerli büyüklerimizin görmüş oldukları başarıyı tekrar taçlandırarak bizi aday göstermeleridir ki ben de onlara yürekten teşekkür ediyorum."

"Hep beraber en yüksek oyla, en farklı bir şekilde kazanmak dileğiyle"

Başarının çalışmaktan geldiğini belirten Yazıcı, "Aday olmak ayrı bir şeydir ama başarı başka bir şeydir; o da çalışmakla olur. Tuzla'mızı İnsani Gelişim Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de 18'inci sıraya çıkarttık. Şimdi bunu daha da üst sıraya çıkartacağız, ben buna inanıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz total kalitedeki hizmet anlayışımız, total bir başarı getirmiştir. Hep birlikte başardık, yine birlikte başaracağız. 31 Mart'a kadar durmak yok, yola devam. Hep beraber en yüksek oyla, farklı bir şekilde kazanmak dileğiyle. Biraz daha fazla çalışarak tarihi farkı hep birlikte atacağız. Bunun için de söz veriyor muyuz? Ben sizi çok seviyorum. Sizinle Tuzla Belediyesi'nde çalışma, bu aziz millete hep beraber hizmet etme fırsatını bulduğum için Rabbime hep hamdettim. Yine böyle özel bir günde ve böylesine özel bir zamanda bu aziz millete hizmet etme fırsatını veren Rabbime hamdediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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