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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol'dan Murat Ongun'a yanıt

Politika Haberleri

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol'dan Murat Ongun'a yanıt

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol, Murat Ongun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara tepki verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol, Murat Ongun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara tepki verdi.

Ongun'un, belediyelerin arsa satışları hakkında yapılan propaganda haberlerini ekleyerek yaptığı, Tuzla'yı da hedef alan paylaşımına alıntı yapan Çabukol, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @Mrt_Ongun, belediyeler arsaları üzerinde tasarruf eder, gerektiğinde satabilirler. İBB de öyle yapar. İBB için bu işler 'rant işleri' olabilir, bilmiyorum. Tuzla için ise imanız, izansız bir karalama, iftira. Onu geçin siz şu davete kulak verin: www. tuzladanibbyeacikdavet.com"

Çabukol'un kulak verin çağrısı yaptığı davet, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, Tuzla'daki yatırımları tamamlamaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu seçim meydanlarında verdiği sözleri tutmaya çağıran açık davet. Ocak ayı başında açılan açık davet platformunda binlerce Tuzlalı Büyükşehir Belediyesi'ni Tuzla'da işini yapmaya davet ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Ongun Tuzla Politika Haberler

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