Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
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İzmir'de tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan yeniden kemik iliği örneği alınmasına karar verildi. Çalık'tan cuma günü kemik iliği alınacak.

İzmir Buca Kırıklar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan, Adli Tıp Kurumu'nun talebi üzerine yeniden kemik iliği alınmasına karar verildi.

Adli Tıp Kurumu, daha önce alınan örneklerin yetersiz ya da sonuç vermemesi nedeniyle yeniden kemik iliği örneği alınmasını talep etmişti. Bugün o tarih belli oldu. Murat Çalık'tan cuma günü kemik iliği alınacak. Operasyonun ise İzmir şehir Hastanesi'nde yapılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Adli Tıp Kurumu (ATK), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin nihai kararın, yeniden alınacak kemik iliği patolojisi ile gerekli tetkik ve işlemlerin ardından hazırlanacak sağlık kurulu raporu sonrasında verileceği açıklanmıştı.

ATK'den yapılan açıklamada, Çalık'ın 1999'da akut miyeloid lösemi (AML) M4 tanısı aldığı ve hastalığının 26 yıldır remisyonda olduğu, aktif hastalığının bulunmadığı kaydedilmişti

Çalık'ın hastalığının 10 yılı aşkın süredir nüksetmediği için tam şifa hali olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Kurumumuza iletilen adli dosya içerisindeki mevcut belgelerde kişinin 1999 yılında teşhisi konan 'akut miyeloid lösemi' ile ilgili patoloji raporu ve tıbbi tedavi belgesi de mevcut değildir. Şahıs bu dönemde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından takip ve tedavi edildiğini ifade etmiş ve bununla ilgili adli dosyada herhangi bir tıbbi belge görülmemiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Haberler.com / Ümit Buget - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıŞevki Sünger:

Iki çocuğuna tecavuz edip oldurenler dışarıda

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Haber YorumlarıVkanat:

bundan sonra belediye başkan adaylarından tam teşebbüs sağlık kurulu raporu alınması zorunlu olası lazım bu ne yaa

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Aklıma Kuddusi Özk geldi

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