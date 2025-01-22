Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Tek endişem, Kozinoğlu gibi suikasta uğramak

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı. Özdağ'ın tutuklanmasının ardından avukatı Sevdagül Tunçer, açıklamalarda bulundu.

"TUTUKLAMA BENİ YILDIRAMAZ"

Tunçer, tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Özdağ'ın el yazısıyla not aldığı mesajını iletti. Tuncer şunları söyledi; "Genel Başkanımızın notu, yalnızca bana değil, sizlere de yazılmıştı. Şimdi bu notu iletiyorum: 'Atatürk'ün askeriyim ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti kararlılıkla, bütün gücümle savunacağım. Bugün, tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleme hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem, rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi bir suikasta uğramaktır. Türk milletinden ricam, Zafer Partisi'ne sahip çıkmasıdır.'"

"GENEL BAŞKANIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÖREVLE PARTİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Sözlerini sürdüren Tuncer şu ifadeleri kullandı; "Zafer Partisi sahipsiz değil. Türk milleti de, Türk vatanı da, Türkiye Cumhuriyeti de sahipsiz değil. Önce Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği görev, bu topraklara, bu vatana, bu devlete sahip çıkmak. Bugün de genel başkanımızdan aldığımız görevle Zafer Partisi'ne sahip çıkacağız. Onlar boğulacaklar. Onlar yenilecekler. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar kaybedecek.

"BU TOPRAKLARDA MUSTAFA KEMALLER TÜKENMEZ"

Bu topraklarda Mustafa Kemaller tükenmez. Bu topraklarda Halime Çavuşlar, Talat Paşalar tükenmez. Biz bir ölür, bin diriliriz. Bizi öldürmeden susturamazsınız. Yıldıramazsınız. Daha da güçlü bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."