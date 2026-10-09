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Tutuklanan eski BND Başkanı hakkında Çinli generalle temas iddiası soruşturuluyor

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Der Spiegel, tutuklanan eski BND Başkanı'nın Çin istihbaratından bir yetkiliyle hassas bilgi paylaştığı iddiasını gündeme getirdi. Alman Federal Meclisi, casuslık soruşturmasını derinlemesine inceleyeceğini ve hükümetten kapsamlı rapor istendiğini bildirdi.

Alman Der Spiegel dergisi, casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in Çin istihbarat teşkilatından biriyle hassas bilgileri paylaştığını iddia ederken, Alman Federal Meclisinin de casusluk davasına ilişkin soruşturmayı derinlemesine inceleyeceği bildirildi.

Almanya'da casusluk ve vatan hainliği suçlamasıyla tutuklanan eski Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning hakkında çarpıcı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Alman Der Spiegel dergisinin özel haberinde Almanya Federal Başsavcılığın, Hanning'in Federal İstihbarat Servisinde (BND) görev yapan eski özel kalem müdürü aracılığıyla elde ettiği kritik ve gizli bilgileri Çin istihbarat teşkilatından bir yetkiliyle paylaşıp paylaşmadığını da soruşturduğunu ileri sürdü. Habere göre, sık sık Çin'e seyahat eden Hanning Çinli emekli Tuğgeneral Wang Jianzheng ile temas kurdu. Çinli General Wang'ın iki dönem Berlin'de görev yaptığı, 2013 yılına kadar Çin'in Almanya'daki askeri ataşesi olduğu belirtildi. Hanning ile Wang'ın iki ülke arasındaki resmi ziyaretler vesilesiyle ve etkinliklerde görüştüğü ileri sürülen haberde, Hanning ve Wang'ın 2023 yılında bir Avrupa-Çin konferansında katılımcı olarak yer aldığı da kaydedildi.

Federal Başsavcılık Hanning-Çinli general bağlantısına yorum yapmadı

Alman Der Spiegel dergisi Federal Başsavcılığın Hanning'in Çinli general Wang ile bağlantısının soruşturmanın bir parçası olup olmadığı yönündeki sorulara yanıt vermediğini bildirdi. Habere göre, Hanning'in avukatı Leon Kruse ise müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Der Spiegel, Çinli general Wang Jianzheng'in de suçlamalar hakkında yorum yapamayacağını, Hanning ile uzun süredir temasının bulunmadığını belirttiği bilgisine de yer verdi.

Casusluk soruşturmasına Alman Meclisi de el attı

Eski Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in casusluk ve vatan hainliği ile suçlandığı soruşturmadaki iddialar Alman Federal Meclisince de derinlemesine incelenecek. Alman Federal Meclisinin (Bundestag) istihbarat kurumlarının faaliyetlerini denetleyen Parlamento Denetim Kurulu (PKGr) tarafından yapılan açıklamada, Federal İstihbarat Servisi (BND) eski başkanı August Hanning'in karıştığı iddia edilen casusluk davasına ilişkin soruşturmayı daha derinlemesine inceleneceği belirtildi. Açıklamada, Hanning ve eski özel kalem müdürü Manfred D.'nin tutuklanmasına neden olan ciddi iddiaların büyük bir endişeyle karşıladığını ve federal hükümetten konuyla ilgili kapsamlı bir rapor talep edildiği bildirildi.

Casusluk ve vatana ihanet soruşturması

1998-2005 yıllarında Alman Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı olan August Hanning ile görev dönemindeki özel kalem müdürü Manfred D. casusluk ve vatan hainliği suçlaması ile tutuklanmış, gizlilik ibaresi bulunan yaklaşık 2 bin belgeyi ele geçirdikleri belirtilmişti. 2010 yılında başlayan iş birliğinde Hanning'in Manfred D.'nin ilettiği gizli bilgileri kullanarak başka bir istihbarat teşkilatının çalışanı için analiz hazırladığı, başka devletin istihbarat servisinin mensubuyla yoğun iletişim halinde olması suçlamaları yöneltilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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