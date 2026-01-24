Haberler

Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. Tutanaklarca terör örgütü PKK içindeki etnik yapıya dair konuşan Öcalan, Kandil'deki elebaşı kadrosunun başında Türk kökenli Duran Kalkan'ın bulunduğunu ve örgüt içinde her zaman Türk kökenli bir grubun ağırlığı olduğunu belirtti.

  • Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşı kadrosunun başında Türk kökenli Duran Kalkan'ın bulunduğunu belirtti.
  • Abdullah Öcalan, terör örgütü SDG komutanı Mazlum Abdi'nin kendisine en yakın kişilerden biri olduğunu söyledi.
  • Abdullah Öcalan, İsrail'e Kürt devletçiliği gerektiğini, başka türlü ayakta kalamayacağını ve hegemonya kuramayacağını ifade etti.

24 Kasım 2025'te MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. gündeme bomba gibi düşen 16 sayfalık tutanaklarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

MAZLUM ABDİ'Yİ KENDİSİNE YAKIN KİŞİ OLARAK TANIMLADI

Tutanaklara göre Öcalan, Suriye için ne İsrail'in önerdiği İbrahim Anlaşması ne de İran'ın önerdiği Şii projesinin uygun olduğunu bunun yerine demokratik entegrasyonun önemli olduğunu söyledi. Terör örgütü SDG komutanı Mazlum Abdi'nin kendisine en yakın kişilerden biri olduğunu belirtti. Tutanaklarda, "Suriye'de üniter devlete bir şey demediğini ancak yerel demokrasisiz ve sivil toplumsuz asla olmaması gerektiğini söyledi." ifadeleri de yer aldı.

"KÜRT DEVLETÇİLİĞİ" ÇIKIŞI

Tutanaklarda, Abdullah Öcalan'ın "İsrail'e Kürt devletçiliği gerektiğini, başka türlü ayakta kalamayacak ve hegemonya kuramayacak" sözleri de yer aldı.

"PKK'NIN BAŞINDA TÜRK VAR"

Terör örgütü PKK içindeki etnik yapıya dair konuşan Öcalan, Kandil'deki elebaşı kadrosunun başında Türk kökenli Duran Kalkan'ın bulunduğunu ve örgüt içinde her zaman Türk kökenli bir grubun ağırlığı olduğunu belirtti.

Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isimDuran Kalkan

"ÖZAL ZAMANINDA TOYDUM, KAÇIRDIM"

Terör sorununun özümü için devletle 1992 yılından bu yana temas halinde olduğunu belirten Öcalan; Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan dönemlerine ait gizli kalmış diplomatik trafiği de açıkladı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemindeki barış girişimlerini değerlendiren Öcalan, o dönem kendisine yapılan telkinlerin değerini yıllar sonra anladığını belirterek çarpıcı bir özeleştiri yaptı. Özal'ın kendisine "Yaptığı her şeyin yanlış olmadığını, şayet silahlı mücadeleye devam ederse bütün çabalarının boşa gideceğini" belirttiğini, kendisinin düşündüğünü ancak geciktiğini, o zaman "toy olduğunu" ifade etti.

DURAN KALKAN KİMDİR?

Duran Kalkan, Erzurum'dan göç eden Türk kökenli Yusuf-Safiye çiftinin çocukları olarak 1 Ocak 1954'te Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Güzelim köyünde doğdu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor

Galatasaray Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi