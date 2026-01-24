Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

24 Kasım 2025'te MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. gündeme bomba gibi düşen 16 sayfalık tutanaklarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

MAZLUM ABDİ'Yİ KENDİSİNE YAKIN KİŞİ OLARAK TANIMLADI

Tutanaklara göre Öcalan, Suriye için ne İsrail'in önerdiği İbrahim Anlaşması ne de İran'ın önerdiği Şii projesinin uygun olduğunu bunun yerine demokratik entegrasyonun önemli olduğunu söyledi. Terör örgütü SDG komutanı Mazlum Abdi'nin kendisine en yakın kişilerden biri olduğunu belirtti. Tutanaklarda, "Suriye'de üniter devlete bir şey demediğini ancak yerel demokrasisiz ve sivil toplumsuz asla olmaması gerektiğini söyledi." ifadeleri de yer aldı.

"KÜRT DEVLETÇİLİĞİ" ÇIKIŞI

Tutanaklarda, Abdullah Öcalan'ın "İsrail'e Kürt devletçiliği gerektiğini, başka türlü ayakta kalamayacak ve hegemonya kuramayacak" sözleri de yer aldı.

"PKK'NIN BAŞINDA TÜRK VAR"

Terör örgütü PKK içindeki etnik yapıya dair konuşan Öcalan, Kandil'deki elebaşı kadrosunun başında Türk kökenli Duran Kalkan'ın bulunduğunu ve örgüt içinde her zaman Türk kökenli bir grubun ağırlığı olduğunu belirtti.

"ÖZAL ZAMANINDA TOYDUM, KAÇIRDIM"

Terör sorununun özümü için devletle 1992 yılından bu yana temas halinde olduğunu belirten Öcalan; Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan dönemlerine ait gizli kalmış diplomatik trafiği de açıkladı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemindeki barış girişimlerini değerlendiren Öcalan, o dönem kendisine yapılan telkinlerin değerini yıllar sonra anladığını belirterek çarpıcı bir özeleştiri yaptı. Özal'ın kendisine "Yaptığı her şeyin yanlış olmadığını, şayet silahlı mücadeleye devam ederse bütün çabalarının boşa gideceğini" belirttiğini, kendisinin düşündüğünü ancak geciktiğini, o zaman "toy olduğunu" ifade etti.

DURAN KALKAN KİMDİR?

Duran Kalkan, Erzurum'dan göç eden Türk kökenli Yusuf-Safiye çiftinin çocukları olarak 1 Ocak 1954'te Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Güzelim köyünde doğdu.