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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi

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TBMM Genel Kurulu'nda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, saldırının milli savunma sanayimizi ve bağımsız Türkiye yürüyüşümüzü hedef aldığı belirtildi. Tüm terör örgütlerine ve destekçilerine karşı mücadele kararlılığının bir kez daha ifade edildiği tezkerede, milletin metanet ve birlik duygusunun her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçte olduğu vurgulandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı tezkere kabul edildi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Tezkerede, "23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir. Bu saldırının esas amacı milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür" ifadelerine yer verildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ VE DESTEKÇİLERİYLE MÜCADELEYE DEVAM MESAJI

Saldırı sonrasında milletin gösterdiği metanet ve birlik duygusunun tarihten gelen millet olma bilincinin simgelediği çelikten iradenin her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçte olduğu belirtilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Burada milli iradenin tecelligâhı, demokrasimizin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ortak duruşumuzu ilan eden bu tezkerenin kabulünü ve bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Tbmm Genel Kurulu Güvenlik Politika Türkiye TUSAŞ Dünya Terör

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