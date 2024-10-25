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TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

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TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör saldırısının Suriye'den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) tesislerine yönelik terör saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SURİYE'DEN SIZMA HAREKETİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞMİŞ"

Tusaş yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldığını belirten Erdoğan, "Bütün güvenlik güçlerimiz anında teröristlere müdahale ederek, çok kısa zamanda saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristi etkisiz hale getirdiler. Terörist kendi kendini bildiğiniz gibi öldürmüş oldu. Bu terör saldırısının Suriye'den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. Buna yönelik de tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarla da teröristlere çok çok ağır bedeller ödetildiği de ortada" şeklinde konuştu.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

"GÜZİDE KURULUŞUMUZUN SEÇİLMİŞ OLMASI MANİDAR"

"Bu terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır" diyen Erdoğan, "Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır. Kahramanlarımız canları pahasına TUSAŞ'ımızı, yani Türkiye'nin aydınlık geleceğini savunmuşlardır. Maalesef hain saldırıda şehitler verdik, 5 şehidimiz, bunun yanında çok sayıda yaralımız bulunuyor. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hem bu gözünü kan bürümüş canilerle mücadele edeceğiz, bu konuda durmak yok, hem ülkemizi müreffeh geleceğe taşıma azmimizden asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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