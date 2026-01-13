TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu Açıklaması

TBMM Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Her iki ülkede iç barışın, toplumsal huzurun ve siyasi istikrarın korunması; sadece ulusal güvenlik açısından değil, sınır güvenliği ve bölgesel istikrar bakımından da hayati öneme sahiptir. Türkiye ve İran'da istikrarın güçlenmesi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesine doğrudan katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkmenoğlu, İran'da yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Türkmenoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Mohammad Hassan Habibullah Zadeh ve beraberindeki heyetle, TBMM'de bir araya geldiğini belirterek, toplantıda son günlerde İran'da yaşanan gelişmelerin, toplumsal olayların seyri ve bu sürecin bölgesel barış ile istikrar üzerindeki muhtemel etkilerini kapsamlı şekilde ele alındığını kaydetti.

Türkmenoğlu şunları kaydetti:

"Türkiye ile İran, yüzyıllardır değişmeyen ortak bir sınırı paylaşan iki köklü komşudur. Bu sınır hattı yalnızca coğrafi bir yakınlığı değil, aynı zamanda güvenlik, istikrar ve karşılıklı sorumluluğu da ifade etmektedir. Her iki ülkede iç barışın, toplumsal huzurun ve siyasi istikrarın korunması; sadece ulusal güvenlik açısından değil, sınır güvenliği ve bölgesel istikrar bakımından da hayati öneme sahiptir. Türkiye ve İran'da istikrarın güçlenmesi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Komşumuz İran'da yaşanan gelişmelerin yalnızca ülke içi dengeler açısından değil, bölgemizin huzuru, güvenliği ve istikrarı bakımından da dikkatle takip edilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler, köklü bir tarihi birikime ve güçlü komşuluk bağlarına sahiptir. Parlamentolar arası diyalog ve dostluk grupları, bu ilişkilerin karşılıklı anlayış ve yapıcı bir zeminde sürdürülmesine önemli katkılar sunmaktadır. TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sunan, karşılıklı güveni ve diyaloğu güçlendiren bu tür temasların mevcut hassas süreçte büyük önem taşıdığına inanıyorum." - ANKARA