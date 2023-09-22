Türkmenistan Dış Politikada Genişlemiş ve Zenginleşmiş Diyaloglar Kurdu

Türkmenistan Dışişleri İşleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenistan'ın dış politikada, Asya, Avrupa ve Amerika'nın siyasi ve ekonomik merkezleriyle önemli ölçüde genişlemiş ve zenginleşmiş diyaloglar kurduğunu söyledi.

Türkmenistan Dışişleri İşleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenistan'ın dış politikada, Asya, Avrupa ve Amerika'nın siyasi ve ekonomik merkezleriyle önemli ölçüde genişlemiş ve zenginleşmiş diyaloglar kurduğunu söyledi.

Meredov, başkent Aşkabat'taki Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen " Türkmenistan'ın Bağımsızlığı: Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Deneyim ve Perspektifler" konulu konferansta konuştu.

Türkmenistan'ın dış politikasının temel yöneliminin, Orta Asya'da iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve işbirliğini artırmak olduğunu ifade eden Meredov, ülkenin ikili düzeyde eşit ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurduğunu belirtti.

Meredov, Türkmenistan'ın dış politikada, Asya, Avrupa ve Amerika'nın siyasi ve ekonomik merkezleriyle önemli ölçüde genişlemiş ve zenginleşmiş diyaloglar kurduğunu ve dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerle işbirliğini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Türkmenistan'ın "kalıcı tarafsızlığının" uluslararası işbirliğini güçlendirmede önemli bir faktör olduğunu belirten Meredov, bunun, barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, bu yıl Türkmenistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade etti.

Gulmanova, Türkmenistan'ın bu süreçte tüm sektörlerde önemli gelişme kaydettiğini ve uluslararası arenada barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ülke konumuna geldiğini vurguladı.