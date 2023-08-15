Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'ni kabul etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi Başkanı Kaha İmnadze'yi kabul etti. Berdimuhamedov, Orta Asya'nın dinamik gelişimine dikkat çekerek, BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi'nin önemine vurgu yaptı. İmnadze ise Türkmenistan'ın bölgede barışın güçlenmesine sürekli katkı sağladığını belirterek, Türkmen liderlere teşekkür etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi Başkanı Kaha İmnadze'yi kabul etti.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansının (TDH) haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi Başkanı olarak atanan İmnadze'yi kutladı.

Görüşmede, dünyanın stratejik bölgelerinden biri olan Orta Asya'nın dinamik bir gelişim gösterdiğine dikkati çeken Berdimuhamedov, Türkmen halkının Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un girişimiyle kurulan BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi'nin, son yıllarda önleyici diplomasi çalışmalarını başarıyla yürüterek oluşturulan yeni işbirliği biçimleri ve uygulamaya konulan özel programların önemine vurgu yaptı.

Bölge merkezinin önemli çalışmalarının başarıyla sürdürüleceğinden emin olduğunu dile getiren Berdimuhamedov, BM ile çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin Türkmenistan'ın dış politikasının ana yönlerinden biri olduğunu söyledi.

Berdimuhamedov, "Birleşmiş Milletlere üye devletler tarafından iki kez tanınan daimi tarafsızlık yasal statüsüne sahip olan ülkemiz, uzun yıllardır BM ve onun ihtisas kuruluşları ile aktif olarak işbirliği yapmakta ve çeşitli alanlarda işbirliği girişimlerini sürekli olarak teşvik etmektedir." dedi.

Serdar Berdimuhamedov, BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi'nin, kuruluşundan bu yana geçen 15 yıldan fazla süre içinde, acil sorunlara çözüm geliştirmede BM sistemini Orta Asya ülkeleriyle birleştirmek için etkili bir forum olarak kendini kanıtladığını anlattı.

Kaha İmnadze de tarafsız Türkmenistan'ın bölgede barışın güçlenmesine sürekli katkı sağladığını belirterek, bölge merkezinin çalışmalarına verdikleri sürekli destekten dolayı Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a en içten şükranlarını dile getirdi.

Karşılıklı anlayış ve güven ortamının oluşturulması ve etkili siyasi-diplomatik diyaloğun teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan İmnadze, ortak çalışmaların ve etkili işbirliğinin güçlendirilmesini kapsamlı bir şekilde destekleyeceğini ifade etti.