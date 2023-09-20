Türkmenistan Devlet Başkanı BM'de İklim Değişikliği Teknolojileri Bölgesel Merkezi Kurulmasını Önerdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, BM 78. Genel Kurul toplantısında Orta Asya'da İklim Değişikliği Teknolojileri Bölgesel Merkezi kurulmasını önerdi. Berdimuhamedov, BM'nin yerini alabilecek hiçbir kurumun bulunmadığını belirtti ve uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantısında, Orta Asya'da İklim Değişikliği Teknolojileri Bölgesel Merkezi kurulmasını önerdi.

Berdimuhamedov, BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, dünyada BM'nin yerini alabilecek hiçbir kurumun bulunmadığını belirtti. Modern dünyanın birçok nedenlerden dolayı çok sayıda ciddi tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyen Berdimuhamedov, bu tehditlerin hükümetler arası diyaloğun gidişatını etkilediğini kaydetti.

BM'nin asıl görevinin güvenlik konularında koordineli bir yaklaşım sağlamak olduğunu düşündüğünü ifade eden Berdimuhamedov, üye devletlerin deneyimlerini, yeterliliklerini, fikirlerini ve girişimlerini yaratıcı bir şekilde yönlendirmeleri gerektiğine ve geçici avantajlardan vazgeçmenin gerçek hedeflere ulaşmak için gerekliliğine inandığını belirtti.

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın BM hakkındaki temel tutumunu paylaşarak "Birleşmiş Milletler, kuruluşundan bu yana onlarca yıldır olduğu gibi, barışın, genel ve kapsamlı güvenliğin korunmasından ve uluslararası ilişkilerin mevcut yapısının istikrarının sağlanmasından sorumlu tek çok taraflı ve meşru kuruluştur." dedi.

Ulusal güvenlik stratejisi geliştirme olasılığının tartışılmaya başlanmasını öneren ve çatışmaların önlenmesi, anlaşmazlıkların barışçıl, siyasi-diplomatik çözümü için diyalog kültürünün yerleşmesinin gerekliliğini vurgulayan Türkmen Lider, Orta Asya ve çevre bölgelerde Birleşmiş Milletler himayesinde bir Güvenlik Konseyi kurulması gerektiğine inandığını ifade etti.

İklim değişikliği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın Paris Anlaşması'na katıldığını ve metan emisyonlarının azaltılması için ulusal tedbirlerin hayata geçirildiğini kaydetti.

"Orta Asya'da İklim Değişikliği Teknolojileri Bölgesel Merkezi kurulmasını öneriyoruz"

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın Orta Asya'nın çevre sorunlarına stratejik bir yaklaşım getirdiğini ifade ederek, "Orta Asya'da İklim Değişikliği Teknolojileri Bölgesel Merkezi kurulmasını öneriyoruz. Bu merkezin Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta faaliyet göstermesi için organizasyonel ve teknik koşulları oluşturmaya hazırız." diye konuştu.

Orta Asya'nın Hazar Denizi'ne kıyısı olan bir bölge olduğunu, eşsiz bir doğal kompleks olan bu denizin dünya çevre ekolojisi açısından öneminin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Berdimuhamedov, "Kıyı ülkelerinin yıllarca süren ısrarlı ve saygılı işbirliğinin bir sonucu olarak Hazar politikasının genel ilkeleri geliştirildi. Bunların arasında ana belge olan Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'ın Hazar Çevre Girişimi'nin oluşturulması yönünde teklifte bulunduğunu da kaydeden Berdimuhamedov, "Hazar Denizi'nin çevresinin ve biyolojik kaynaklarının korunması, ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümü ile ilgili çok çeşitli görevlerde ayrıntılı ve üst düzey işbirliği için uluslararası bir platform olması amaçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Berdimuhamedov, Türkmenistan'da son yıllarda ulaşım alanında önemli gelişmelerin yaşandığını aktararak, "Dünya Sürdürülebilir Ulaşım Günü" münasebetiyle üst düzey bir toplantı düzenlenmesini önerdi.

Gıda güvenliği konusunda da Türkmenistan'ın çabalarından bahseden Berdimuhamedov, BM'ye gıda güvenliği konusunda tam destek sağlanması gerektiğini ve Türkmenistan'ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir parçası olarak gıda güvenliği konusunda uluslararası bir forum düzenleme girişiminde bulunduğunu sözlerine ekledi.