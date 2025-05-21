Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Teknoloji ile Güçlü Bir Gelecek

Ak Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, " Türkiye 'nin teknoloji anlamında yolu açıktır, önü açıktır, geleceği aydınlıktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı 'nı inşa ederken, Türkiye 'yi dünyanın en kuvvetli 10 devleti arasına sokarken, Türkiye 'yi daha adil bir dünyaya inşa eden yegane devlet yaparken, işte Türkiye 'nin teknoloji üstünlüğü şüphesiz çok önemli bir rol oynayacak" dedi.

Ak Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde, 81 ildeki birim başkanlarının katılımıyla ' Ak Parti Mobil ve AK Forum' eğitimleri düzenledi. Programın açılışında konuşan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, dünyada kartların yeniden dağıtıldığını, dengelerin yeniden oluştuğunu belirterek, "Covid sürecinde başlayan ama hem kuzeyimizdeki hem de yakın coğrafyamızdaki savaşlarda devam eden, son olarak maalesef güneyde Gazze'deki soykırımda tekrar ve tekrar gündemimize gelen uluslararası sistemin yetersiz kaldığı konusu artık hepimizce var olan bir şey. Hakikaten dünyada uluslararası sistemin, küresel sistemin tabiri caizse çıkmazda olduğunu bizler hep beraber görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU, KUVVETLİ BİR YOL HARİTASIDIR'

Ardından ' Türkiye Yüzyılı' vizyonuna değinen İleri, bu amacın birçok hedeften oluştuğunu işaret ederek, "Ancak temel olarak 3 tane temel kuralla ilerleyen bir vizyondur. Türkiye Yüzyılı vizyonu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her alanda en kuvvetli 10 devlet arasında yer alacağını söylüyor. Bir diğer tarafta toplumsal bir hedef vardır. Türkiye Yüzyılı vizyonu, Türkiye'de insanların kendi yankı odalarında tutsak kalıp, sadece kendi gibi düşünenlerle konuşup, kendi gibi düşünmeyenlerden adeta nefret ettiği bir ülke olmayacağını söylüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu bu anlamda, Cumhurbaşkanımızın son süreçte sürekli olarak altını çizdiği şekilde söylüyorum; 'İç cephenin kuvvetli olması gerektiğini söyler'. Bu da bizim toplumsal hedefimizdir. Üçüncü olarak dünya hedefi ortaya konmaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonu, daha adil bir dünyanın inşası için, Gazze'de kardeşlerimize uygulanan soykırım benzeri zulümlerin, mazlumlar üzerinde bir daha ve hiçbir şekilde hayata geçmemesi noktasında Türkiye'ye büyük sorumluluklar düştüğünü söyler. Bizim medeniyet mirasımızdan aldığımız güç ve bu anlamda dünyanın 5'ten büyük olduğunu her zaman ortaya koyacağımızı ve bu şekilde daha adil bir dünyayı bizim inşa edeceğimizi söyler. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonu, hakikaten iddialı, kuvvetli bir yol haritasıdır" diye konuştu.

'KARARLILIĞIMIZ VE HEYECANIMIZ ÇOK YÜKSEK'

Türkiye'nin teknoloji anlamında yolunun açık olduğunu, geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayan İleri, "İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Türkiye'yi dünyanın en kuvvetli 10 devleti arasına sokarken, Türkiye'yi daha adil bir dünyaya inşa eden yegane devlet yaparken, işte Türkiye'nin teknoloji üstünlüğü şüphesiz çok önemli bir rol oynayacak. Bu anlamda hakikaten kararlılığımız çok yüksek ve heyecanımız da çok yüksek. Şu geldiğimiz nokta, yani savunma sanayinde yakaladığımız başarı, bizi daha da motive ediyor, enerjimizi daha da artırıyor. İnşallah Türkiye öyle bir teknoloji ortaya koyacak ki öyle insan odaklı bir teknoloji hayata geçirecek ki bu ülkeden çıkan platformlar, bu ülkeden çıkan ürünler, bu ülkeden çıkan teknoloji, kazanımlar, insanlığa hizmet edecek; insanlığı yormayacak, ülkeler arası adaletsizliği artırmayacak, tam tersine daha adil bir şekilde, adil teknolojilerle bu dünyayı bir anlamda yeniden inşa etmemize vesile olacak. AK Parti olarak, teknoloji siyaseti noktasında, dijital siyaset noktasında ortaya koyduğumuz prensipler çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.