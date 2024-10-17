Türkiye Yılda 5 Bin Organ Nakli Gerçekleştiriyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de yılda 5 bin organ naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, bir otelde düzenlenen Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 15. Kongresi "Transplantasyon'24" toplantısında yaptığı konuşmada, cerrahlığın önemli bir meslek olduğunu, organ naklinin çok ilerlediğini ifade etti.

Memişoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de, 76 böbrek, 52 karaciğer, 15 kalp ve 2 akciğer nakil merkeziyle senede 1700'ün üzerindeki karaciğer olmak üzere 5 bin nakil gerçekleştiriliyor. Türkiye, dünyada çoğu yerde yapılamayan çapraz nakillerle dünyanın nakil merkezi haline gelmiş durumdadır. Bu büyük bir özveri, çaba ve çalışkanlıkla oldu. Hepinize minnet duyuyorum." diye konuştu.

Sağlıkta teknoloji üretilmesi gerektiğini belirten Memişoğlu, "Türkiye sağlıkta sadece hizmet tarafında değil, artık bilim ve teknoloji tarafında da üretmek zorunda. Yani yeni bir şey söylemek durumundayız. Bunun için çabalıyoruz. Sağlık bilgisini yönetmek, ekonomik güç ve sosyal güç de elde etmek istiyoruz. Özellikle genç arkadaşların önde oturan idealist, kendisini adamış hocalarımızın çok daha ilerisine gideceğine eminim. Bizlerden çok daha iyi olacağınıza eminim." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'de kadavra bağışının yeterli olmadığını belirterek, "Bizim gibi özverisi yüksek olan bir toplumun, daha çok başkası için çalışan, milletine her türlü özveriyi veren, bir canı kurtarmak için her türlü çabayı harcayan Türk toplumunun kadavratik organ bağışı konusunda vericinin az olmasının sebebi bizlerin iyi anlatamamasıdır. Yaşamak güzel yaşatmak daha güzel diyen bir toplumun organını bağışlamama şansı yoktur." dedi.

Vali Kemal Çeber, kentte sağlık hizmetlerinin iyi noktada olduğunu ve daha da ileri taşınacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hekimlerin, insanların en zor zamanında en yakınında olduklarını belirtti.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez ile GAÜN Böbrek Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban, Bakan Memişoğlu'na plaket verdi.