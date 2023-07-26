Türkiye ve Tacikistan arasında mali iş birliği anlaşması imzalandı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) gerçekleşen ikili görüşmelerde Türkiye ve Tacikistan arasında mali iş birliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo tarafından imzalanan protokoller ile askeri mali iş birliği sağlanacak.

İKİLİ görüşmelerinde gerçekleştiği Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) Türkiye ve Tacikistan arasında mali iş birliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı. Protokolü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo imzaladı.

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) ikili görüşmelere de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından düzenlenen imza törenine katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo tarafından, iki ülke arasında askeri mali iş birliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.