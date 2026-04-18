Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile '2026-2027 İstişare Eylem Planı'nı imzaladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov '2026-2027 İstişare Eylem Planı'nı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından, Antalya'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İstişare Eylem Planı' imzalandı. - ANKARA

