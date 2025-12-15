Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wadysaw Kosiniak-Kamysz'ın katılımıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wadysaw Kosiniak-Kamysz'ı Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşıladı. Karşılama töreni sonrasında her iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakanı Güler ile Polonyalı mevkidaşı Wadysaw Kosiniak-Kamysz, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından her iki bakan tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalandı. - ANKARA