Savunma Sanayii Başkanı Görgün, mevkidaşı Zaher'i makamında ağırladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Mısır Arap Cumhuriyeti Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Aşraf Salem Zaher'i makamında ağırladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır Arap Cumhuriyeti Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Aşraf Salem Zaher'i başkanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde; savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanlarını ve ortak kabiliyet geliştirme başlıklarını ele aldık. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde iş birliğimizin çerçevesini belirleyecek Niyet Mektubu'nu imza altına aldık. Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayii alanında geliştirilecek iş birliklerinin, bölgesel güvenliğe ve karşılıklı kapasite gelişimine katkı sunacağına inanıyorum. Verimli görüşmeleri dolayısıyla Bakan'a ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı