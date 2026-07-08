Türkiye ile Birleşik Krallık'tan yeni Güvenlik ve Savunma Ortaklığı

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yeni bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı imzalandı.

Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında, bugün Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında yeni bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortaklığa ilişkin ülkelerin ortak açıklaması paylaşıldı. Başkanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ortaklığın, Avrupa-Atlantik güvenlik ortamının değişen dinamikleri karşısında, Avrupa'nın önde gelen iki NATO Müttefiki olarak iş birliklerini daha da güçlendirme ve kurumsallaştırma yönündeki müşterek kararlılıkların yansıtıldığı belirtildi.

Ortaklık ile Türkiye ve Birleşik Krallık'ın iş birliklerinin güçlendirilmesine imkan tanınacağı vurgulanan açıklamada, "Ortaklık, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın; caydırıcılık ve savunma, askeri iş birliği, savunma sanayii ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele, dayanıklılık ve sivil hazırlık ile uzay dahil olmak üzere güvenlik ve savunma politikalarının siyasi-askeri boyutlarında, yeni mekanizmalar aracılığıyla istişarelerini derinleştirmek suretiyle iş birliklerini güçlendirmelerine imkan tanıyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Avrupa-Atlantik güvenliğine eşsiz ve ikame edilemez katkılar sağladığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve Birleşik Krallık, Müttefiklik dayanışması ile müşterek sorumluluk anlayışı temelinde ve daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşası için daha fazla sorumluluk üstlenmeye yönelik ortak taahhütlerini yeniden teyit ederek, savunma harcamalarını artırmakta ve İttifakın ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerin teminine yönelik iş birliklerini güçlü transatlantik bağları muhafaza etmek suretiyle geliştirmektedirler. Bu Ortaklığın imzalanması, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın birbirlerinin savunmasına ve Kuzey Atlantik Antlaşmasına yönelik güçlü taahhütlerini yeniden teyit etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı