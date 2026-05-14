TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Çekya Parlamentosu heyetiyle görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Çekya Senatosu Başkanvekili Jiri Obelfalzer ve Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Pavel Fischer ve beraberindeki heyetle görüştü.

Meclisteki görüşmede Oktay, Çek heyetini Ankara'da, Gazi Mecliste ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Çekya ile yakın işbirliğinin çok boyutlu ve sürekli gelişen ivmede olduğunu söyledi.

Oktay, iki ülke ilişkilerinin bölgenin kalkınmasında, dünya ve bölge barışında kritik olduğunu dile getirerek, ülkeler arası ticaret hacminde 6,5 milyar dolar hedefine ulaştıklarını, yeni hedef olarak 10 milyar dolara ulaşmayı arzuladıklarını belirtti.

Enerji sektöründe Çek yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinden memnuniyet duyduklarını ve karşılıklı yatırımları teşvike devam edeceklerini söyleyen Oktay, diğer alanlarda da yatırımcıların önündeki engelleri parlamento olarak bir an önce kaldırmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile Çekya'nın birlikte hareket edebilecekleri bir diğer sektörün turizm olduğuna dikkati çeken Oktay, "İki ülke de harika. Türkiye, 65 milyar dolarlık turizm geliri olan bir ülke. 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefiyle devam ediyoruz. 400 bin turist, Çekya'dan ülkemizi ziyaret ediyor. Bunun artmasını arzu ediyoruz." dedi.

Oktay, Çekya heyeti ile Türkiye-AB ilişkileri, transatlantik ilişkiler, NATO bünyesindeki müttefiklik ilişkileri, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım, Lübnan'a yönelik saldırılar, Suriye'deki gelişmeler, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel gelişmeler olmak üzere çok sayıda konuyu ele alacaklarını söyledi.

Türkiye'nin AB üyeliği için çok farklı gerekçelerin öne sürüldüğünü ifade eden Oktay, "70 yıl, kabul edilebilir bir olay değil. AB'ye üye olan diğer ülkelere baktığımızda kriterler nezdinde Türkiye, kriterler olarak çok daha iyi durumda." dedi.

"(Türkiye) Bizim için kilit, anahtar bir ortak"

Çekya Senatosu Başkanvekili Jiri Obelfalzer de ziyaretin karşılıklı ilişkilere ivme kazandırmasını ümit ettiklerini belirterek, uzun bir aradan sonra parlamentolar arası ilişkilerde yeni bir dönemin başlamasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin kendileri için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Obelfalzer, şunları kaydetti:

"Önemli bir Avrupa ülkesi. Bu coğrafyada, bölgede çok önemli roller üstlenen bir ülke. Bizim için kilit, anahtar bir ortak. AB üyelik sürecinin mevcut halinden mutluluk duymuyoruz. Bu görüşmelerin güncellenmesine ve hızlandırılmasına çaba göstereceğiz. Şu anda cumhuriyetiniz bölgede, bu coğrafyada dominant hatta tek güvenilir ortak olarak adlandırabileceğimiz, istikrarı ve barışı sağlayabilecek bir güç olarak görünmektedir. Bu konuda Türkiye'nin atacağı tüm adımları destekleyeceğiz. Attığınız adımlar ve aldığınız önlemler için teşekkür ediyoruz. Ukrayna'nın savunma savaşı esnasındaki destekleriniz için de teşekkür ederiz."