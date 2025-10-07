Türkiye, TDT Zirvesi'nde liderlere Cengiz Aytmatov'un ortak alfabe ile yazılan kitabını hediye etti

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'nde liderlere ortak alfabe ile basılmış Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuz Nameleri hediye etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla Azerbaycan Gebele kentinde başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise teşkilatın gözlemci üyesi olarak zirvede yer aldı.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı attıklarını belirtirken, zirveye katılan liderlere ortak alfabe ile basılmış Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuz Nameleri hediye edildi. - GEBELE