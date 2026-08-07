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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Ortak Savunma Anlaşması

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ortak bir savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Suudi ordusuna yakın kaynaklar, anlaşmanın uzun süredir görüşüldüğünü ancak bölgedeki son gelişmelerin süreci hızlandırdığını belirtti. Üç ülkenin liderleri bugün bir araya gelecek.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Suudi Arabistan'da ortak bir savunma anlaşması imzalayacağı aktarıldı.

İngiliz haber ajansı Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'nin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde "ortak savunma anlaşması" imzalaması bekleniyor. Suudi ordusuna yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın uzun zamandır görüşüldüğünü, ancak bölgedeki son gelişmelerin anlaşmanın nihai hale getirilmesi çabalarını hızlandırdığını belirtti.

Üç lider bugün bir araya geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif bugün Suudi Arabistan'da bir araya gelecek.

2025 yılında Suudi Arabistan ve nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan ile ortak bir savunma anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
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