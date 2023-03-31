Türkiye seçime gidiyor! Aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı, propaganda süreci bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı seçiminde ismi kesinleşen 4 aday için itiraz süreci sona erdi. Yapılan değerlendirmede, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazlar reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanırken, propaganda süreci ise bugün resmen başlıyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için süreç işlemeye devam ediyor. İsmi kesinleşen 4 aday için itiraz süresi sona erdi. YSK itirazları değerlendirmek için bir kez daha toplandı. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlandı.

KESİN ADAY LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduğunu açıkladı. Kesin aday listesi Resmi Gazete'de de yayımlandı.

ADAYLAR BAĞIŞ TOPLAMAK İÇİN DÖVİZ HESABI AÇTIRABİLECEK

YSK'nın Cumhurbaşkanı adaylarının bağış almasına ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, adaylar bağış toplamak amacıyla döviz hesabı açtırabilecek.

PROPAGANDA SÜRECİ BAŞLIYOR

Öte yandan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin propaganda dönemi bugün başlıyor. Süreç 13 Mayıs'ta sona erecek.

Bu süreçte, ilçe seçim kurullarının belirleyeceği alanlar dışında toplu propaganda yapılamayacak.

Yollar, mabetler, kamu binaları ve tesisleri de propaganda yapılamayacak alanlar içinde olacak.

Fakülteler, öğrenci yurtları ve kampüsler ile yurt dışı ve gümrük kapılarında propaganda gerçekleştirilemeyecek.

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda gerçekleştirilemeyecek.

Cumhurbaşkanı Adayları ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak propaganda yapabilecek.

Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

Propaganda için dağıtılacak malzemelerin üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak.

Hiçbir suretle hediye ve eşantiyon dağıtımı gerçekleştirilemeyecek.

Vatandaşların elektronik adreslerine, telefonlarına görüntülü veya sesli, yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak.

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