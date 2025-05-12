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Türkiye-Pakistan Kardeşliği Vurgulandı

Türkiye-Pakistan Kardeşliği Vurgulandı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi kardeşliği ve son yaşanan saldırıları kınadı.

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i kabul etti. Destici, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bizim kardeşliğimiz sadece bu yüzyıla ait değil, uzun asırlara dayanan bir kardeşliğimiz var. Bu sebeple Pakistan ne zaman, nerede, hangi ihtiyacı duymuşsa Türkiye onun yanında olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Türkiye de nerede bir ihtiyaç duymuşsa Pakistan bizim yanımızda olmuştur ve inanıyoruz ki bundan sonra da olacaktır. Bir kere daha altını çizerek söylüyorum; Pakistan ve Türkiye dünyanın en güçlü, en büyük devletlerindendir. Ülkelerimiz aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcıdır. Bizim güçlü olduğumuz alanlar var, Pakistan'ın daha güçlü olduğu alanlar var. Ama inanıyorum ki aynı düşüncedeyiz, gücümüz birdir. Onun için Pakistan'ın son yaşadığı bu saldırıyı biz şiddetle kınıyoruz. Pakistan kendinden emindir, bunun için de bağımsız soruşturma istemiştir. Tarafsız ve bağımsız soruşturmadan kaçanlar aslında bu işin sorumlusudur" dedi.

'TARAFSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Pakistan'ın üzerinde oyun oynanmak istendiğini ifade eden Mustafa Destici, "Hindistan, Asya'daki bir kısım güçler ve küresel güçler tarafından haksız bir sebeple Pakistan'a saldırtılmıştır. Uluslararası kurallar da ihlal edilerek saldırılmıştır. Bu saldırıda insani, ahlaki, hukuki şartlar gözetilmemiştir; bunun için çirkin bir saldırıdır. Bütün dünya bilir ki Pakistan; insani değerleri, hukuku, ahlakı, inancı önceleyen bir devlettir. Ama bu Pakistan'a saldırılabilir anlamı taşımaz. Gerektiğinde en güzel şekilde karşılık vereceğini de göstermiştir. Türkiye, Türk milleti ve partimiz, bizler tüm gücümüzle ve kalbimizle Pakistan'ın yanındayız. Bu konuda tarafsız kalmamız mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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