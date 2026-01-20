Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Saidov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov'un eş başkanlığında, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun dördüncü toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.
