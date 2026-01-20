Haberler

Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanların katılımıyla Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

TÜRKİYE- Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı, Ankara'da başladı.

Türkiye- Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Savunma Bakanı Şuhrat Halmuhamedov, İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Bahodir Kurbonov'un katılımıyla Ankara'da başladı.

