Türkiye'nin Tel Aviv'deki elçisini Ankara'ya çağırması olumlu karşılandı

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: " Tel Aviv'deki elçisinin Ankara'ya çağırması güzel bir adımdır"

ELAZIĞ - Türkiye'nin Tel Aviv'deki elçisini istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırdığını aktaran HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bu iyi yönde atılmış bir adımdır. Güzel bir adımdır. Rabbim hayırlara vesile kılsın" dedi.

HÜDA-PAR Elazığ İl Başkanlığı tarafından 4. Olağan İl Kongresi yapıldı. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve partililer katıldı.

Bir ay öncesine kadar ülke gündeminde çok farklı konular olduğunu aktaran HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Siyasetin gündemi çok farklıydı. Fakat 29 gün önce 7 Ekim sabahı, Aksa Tufanı ile uyandık. O günden bugüne neredeyse tüm dünyanın gündemi yeninde Filistin davası, El-Aksa, bir avuç mücahidin adeta dünyanı silkelemesi, insanlığı uyandırma çabası oldu. Dün itibariyle basına bir haber düştü. Türkiye Tel Aviv'deki elçisini istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırdı. Bu iyi yönde atılmış bir adımdır. Güzel bir adımdır. Rabbim hayırlara vesile kılsın. İnşallah bunun arkası gelir. Keşke Siyonist işgal rejimi ile diplomatik ilişkisi olan her bir İslam ülkesi kendi diplomatlarını ve elçilerini oradan çağırsa. Tüm dünya gözünü kapatmamış, vicdanının üzerini kalın bir örtü ile örtmemiş, yada kulaklarını tıkamamış herkes biliyor ve kabul ediyor ki Siyonist işgalcilerin Filistin'de Gazze'de yaptığı bir soykırımdır. İnsanlığa karşı bir suçtur. Bunu göz göre ve göstererek yapıyor. Bunun tüm delileri canlı yayınlarda insanlar tarafından görülüyor. Fakat uluslararası mekanizmalar, hareket geçmekte isteksiz davranıyor. Belki de hiç geçmeyecekler. Bu mekanizmaları harekete geçirmek için onları zorlamak kıymetli bir şeydir" diye konuştu.