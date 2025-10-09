"Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Asal Araştırma'nın 12-18 Eylül 2025 tarihleri arasında yaptığı ankete göre; seçmenlerin %41.8'i Türkiye'nin sorunlarını AK Parti'nin çözebileceğini düşünüyor. CHP %33.3 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti %6.9, MHP %5.7, İYİ Parti %4.0, Zafer Partisi %2.9 ve Yeniden Refah Partisi %2.5 oranında destek aldı.
Asal Araştırma, Türkiye'nin güncel siyasal atmosferini ölçmek amacıyla "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" başlıklı yeni bir anket çalışması gerçekleştirdi. 12-18 Eylül 2025 tarihleri arasında, 26 ilde 2.000 kişiyle yapılan araştırmada vatandaşlara ülkenin temel sorunlarına en etkili çözümü hangi partinin getireceği soruldu.
AK PARTİ BİRİNCİ, CHP İKİNCİ
Katılımcıların %41.8'i Türkiye'nin sorunlarını AK Parti'nin çözebileceğini belirtirken, %33.3'ü çözüm adresi olarak CHP'yi gösterdi. DEM Parti yüzde 6.9, MHP yüzde 5.7, İYİ Parti ise yüzde 4.0 oranında destek aldı. Zafer Partisi (%2.9) ve Yeniden Refah Partisi (%2.5) de araştırmada yer alan diğer partiler arasında öne çıktı. Katılımcıların %3.0'ı ise "diğer partiler" yanıtını verdi.
7 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI
Anket sonuçlarına göre, seçmenlerin önemli bir bölümü ülkenin ekonomik, sosyal ve dış politika sorunlarını çözme konusunda iktidar partisine daha fazla güven duyuyor. AK Parti, 2018 genel seçimlerinden bu yana en yüksek güven oranlarından birine ulaşırken, CHP de son dönemdeki çıkışını sürdürerek aradaki farkı yaklaşık 8 puan seviyesine indirdi.
ANKET SONUÇLARI
- AK Parti: %41.8
- CHP: %33.3
- DEM Parti: %6.9
- MHP: %5.7
- İYİ Parti: %4.0
- Zafer Partisi: %2.9
- Yeniden Refah Partisi: %2.5
- Diğer: %3.0