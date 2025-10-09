Haberler

"Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Güncelleme:
Asal Araştırma'nın 12-18 Eylül 2025 tarihleri arasında yaptığı ankete göre; seçmenlerin %41.8'i Türkiye'nin sorunlarını AK Parti'nin çözebileceğini düşünüyor. CHP %33.3 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti %6.9, MHP %5.7, İYİ Parti %4.0, Zafer Partisi %2.9 ve Yeniden Refah Partisi %2.5 oranında destek aldı.

Asal Araştırma, Türkiye'nin güncel siyasal atmosferini ölçmek amacıyla "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" başlıklı yeni bir anket çalışması gerçekleştirdi. 12-18 Eylül 2025 tarihleri arasında, 26 ilde 2.000 kişiyle yapılan araştırmada vatandaşlara ülkenin temel sorunlarına en etkili çözümü hangi partinin getireceği soruldu.

AK PARTİ BİRİNCİ, CHP İKİNCİ

Katılımcıların %41.8'i Türkiye'nin sorunlarını AK Parti'nin çözebileceğini belirtirken, %33.3'ü çözüm adresi olarak CHP'yi gösterdi. DEM Parti yüzde 6.9, MHP yüzde 5.7, İYİ Parti ise yüzde 4.0 oranında destek aldı. Zafer Partisi (%2.9) ve Yeniden Refah Partisi (%2.5) de araştırmada yer alan diğer partiler arasında öne çıktı. Katılımcıların %3.0'ı ise "diğer partiler" yanıtını verdi.

7 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Anket sonuçlarına göre, seçmenlerin önemli bir bölümü ülkenin ekonomik, sosyal ve dış politika sorunlarını çözme konusunda iktidar partisine daha fazla güven duyuyor. AK Parti, 2018 genel seçimlerinden bu yana en yüksek güven oranlarından birine ulaşırken, CHP de son dönemdeki çıkışını sürdürerek aradaki farkı yaklaşık 8 puan seviyesine indirdi.

ANKET SONUÇLARI

  • AK Parti: %41.8
  • CHP: %33.3
  • DEM Parti: %6.9
  • MHP: %5.7
  • İYİ Parti: %4.0
  • Zafer Partisi: %2.9
  • Yeniden Refah Partisi: %2.5
  • Diğer: %3.0
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıkuzeyli baba:

ak parti bu ülke için bir nimettir chp li belediyelere bakın anlarsınız durumu daha belediyeleri iş yapamıyor bide ülke yönetmeye talipler yahu tek sorun konut konut sorunu var devlet bol bol konut yapmalı ve bunları vatandasa uygun fıyatlı kıralamalı mesela sekız bın lıra olmalı kıralar

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Chp sorun çözer diyen yüzde 33 var muhtemelen genç kesim bunları tanımayan hayal kuran gençlerimiz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArda Yıldız:

Zaten her şey ekonomik sıkıntıda. yoksa ekonomi iyi gitseydi CHP değil belediye bile alamazdı.. Ak Partiyi sıkıntıya sokan tek şey pahalılık.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Hiçbiri de çözemez. Biri kırıp öbürü telekliyor. :) Adam gibi dürüst, mert bir lider arıyor gözlerimiz. Sahtekârlarla uğraşmaktan bıktık.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Özcan:

bu anketi akp içinde yapsan bile sonuç bu çıkmaz komik olmuş :D

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
