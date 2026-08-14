Elazığ'da Otomobilin Kaput ve Tavanında Tehlikeli Yolculuk

Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde yaşananlar görenleri şaşkına çevirdi.

BİRİ KAPUTA, DİĞERİ TAVANDA

Hareket halindeki otomobilin kaputu ve tavanına çıkan iki kadın, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yaptı. Bir süre sonra üçüncü bir kadın da otomobile binerek yolculuğa dahil oldu.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Tehlikeli anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı