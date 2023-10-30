Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Sekizkök, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemini vurgulayarak, gelecek nesillere daha güçlü bir Cumhuriyet bırakma arzusunu dile getirdi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Sofya'da bir otelde düzenlenen, İstiklal Marşı ve Bulgaristan ulusal marşının okunması ile başlayan törende konuşan Büyükelçi Sekizkök, "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile mutluyuz, gururluyuz ve geleceğinden umutluyuz." dedi.

"100 yıl önce Cumhuriyetimizin ilanı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da tarihini değiştirdi." diyen Sekizkök, "Bizler, Cumhuriyetimizin çocukları olarak gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Cumhuriyet bırakma arzusundayız." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sekizkök, konuşmasında ayrıca, Türkiye'de 6 Şubat depremlerinden sonra yardıma koşan, salonda hazır bulunan Bulgar arama kurtarma ekiplerinin temsilcilerini de selamladı.

Kutlama töreninin ardından Sekizkök, resepsiyonun şeref konuğu olan Başbakan Nikolay Denkov ile Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.

Kutlama resepsiyonuna bakanlar, milletvekilleri, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü yetkilileri ve davetliler katıldı.