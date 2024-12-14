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Şam'da Türk Büyükelçiliği 12 yıl sonra bugün açılıyor

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Türkiye, Esad rejiminin uyguladığı şiddet nedeniyle 12 yıl önce faaliyetlerine son verdiği Şam Büyükelçiliği'ni bugün yeniden açıyor. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte birazdan elçiliğe Türk bayrağı asılacak.

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım Çarşamba günü başlattığı operasyonla 61 yıllık Baas rejimini 12 günde çatışmaya girmeden devirdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yaşananların ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

Şam'da Türk Büyükelçiliği 12 yıl sonra bugün açılıyor

TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ BUGÜN YENİDEN AÇILIYOR

Esad rejiminin sona ermesiyle Suriye'de normalleşme başlarken çok sayıda ülke, büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor. Şam'da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçiyor. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte büyükelçiliğin bugün açılması bekleniyor.

Şam'da 12 yıl sonra Türk Büyükelçiliği bugün açılıyor

2012'DE KAPATILMIŞTI

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri Türkiye'ye dönmüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Şam'da Türk Büyükelçiliği 12 yıl sonra bugün açılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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