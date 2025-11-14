Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Azerbaycan Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Kiev'e yönelik hava saldırılarında hasar gören Azerbaycan Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından, Kiev'e yönelik hava saldırılarında zarar gören Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde yapılan yazılı açıklamada, "14 Kasım sabahı Kiev'e yönelik hava saldırısında hasar gören Azerbaycan Büyükelçiliğini ziyaret ettik; Sayın Azerbaycan Büyükelçisi Seymur Mardaliyev'e ve kardeş meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika