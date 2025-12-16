Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Alkol ve sigaraya yönelik reklam yasağının benzeri bahis için de uygulanacak, bu konuda yasal düzenlemeye gidilecek.

BAHİS REKLAMLARINA YASAK GELİYOR

Bahis ve kumar alışkanlığı son dönemde özellikle gençler arasında iyice yer edindi. Türkiye'de önemli problemler arasında yer alan bahis ile ilgili düğmeye basıldı. Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.

BAKANLIK TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek. İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.

Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.