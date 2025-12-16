Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Türkiye'de son dönemde gündemden hiç düşmeyen, özellikle gençler arasında yayılan bahis ve kumar ile ilgili radikal adım atılıyor. Alkol ve sigaraya uygulanan reklam yasağının bahis için de uygulanması düşünülürken, yasal düzenleme için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teknik çalışma yapıyor.
- Bahis reklamları yasaklanacak.
- Bahis reklam yasağı, alkol ve sigara reklam yasağına benzer şekilde uygulanacak.
- 15-18 yaş arası çocukların bahse ulaşımını engellemeye yönelik düzenlemeler yapılacak.
BAHİS REKLAMLARINA YASAK GELİYOR
Bahis ve kumar alışkanlığı son dönemde özellikle gençler arasında iyice yer edindi. Türkiye'de önemli problemler arasında yer alan bahis ile ilgili düğmeye basıldı. Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.
BAKANLIK TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLATTI
Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek. İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.
Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.