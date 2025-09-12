Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Erivan'da

Haberler

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin temaslar sürüyor. Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Serdar Kılıç çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erivan'a geldi. Kılıç, Türkiye- Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafı olan Margara'da, İkili ilişkilerin normalleşmesinden sorumlu Ermenistan Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan tarafından karşılandı. İkili daha sonra başkent Erivan'daki Dışişleri Bakanlığı binasına geçti. Kılıç, bakanlık binasında çeşitli temaslarda bulunuyor. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
