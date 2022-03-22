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Türkiye'nin en önemli sorunu nedir, hangi lider çözebilir?

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Türkiye'nin en önemli sorunu nedir, hangi lider çözebilir?

15-18 Mart tarihleri arasında 28 ilde yapılan araştırmada vatandaşlara yöneltilen "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna yüzde 72'lik kesim ekonomik sıkıntılar yanıtını verdi. Aynı soruya yanıt verenlere ikinci olarak "Türkiye'nin sorunlarını hangi lider çözer?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 26'sı tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanırken, yüzde 19'luk kesim de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana görüş bildirdi.

Asal Araştırma ve Danışmanlık, 28 ili kapsayan anketinde vatandaşlara "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?", "Türkiye'nin sorunlarını hangi lider çözer?" sorularını yöneltti.

Araştırmaya katılanların yüzde 72.1 gibi büyük çoğunluğu Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomik sıkıntılar olduğunu ifade etti. İkinci sırada yüzde 9.5 işsizliğin yer aldığı araştırmada; üçüncü sırada yüzde 5.3 ile eğitim, yüzde 4.5 ile adalet şeklinde sıralandı.

İşte yapılan araştırmada çıkan sonuç;

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir, hangi lider çözebilir?

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Seçim anketi, Politika, Güncel, Haberler

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