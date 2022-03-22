Türkiye'nin en önemli sorunu nedir, hangi lider çözebilir?

Asal Araştırma ve Danışmanlık, 28 ili kapsayan anketinde vatandaşlara "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?", "Türkiye'nin sorunlarını hangi lider çözer?" sorularını yöneltti.

Araştırmaya katılanların yüzde 72.1 gibi büyük çoğunluğu Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomik sıkıntılar olduğunu ifade etti. İkinci sırada yüzde 9.5 işsizliğin yer aldığı araştırmada; üçüncü sırada yüzde 5.3 ile eğitim, yüzde 4.5 ile adalet şeklinde sıralandı.

İşte yapılan araştırmada çıkan sonuç;