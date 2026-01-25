Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve kadınlara şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler asılsızdır"

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı ve bu iddiaların sosyal medyada dolaşan manipülatif görüntülere dayandığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara şiddet uyguladığını iddia eden görüntülerin ve paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır. Söz konusu görüntüler SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir. Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegane ülkedir. Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur" denildi. - ANKARA

