Türkiye'nin Aracılığıyla Rusya ve Ukrayna Arasında Takas Anlaşması

Türkiye'nin Aracılığıyla Rusya ve Ukrayna Arasında Takas Anlaşması
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantının ardından, her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler. Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar" dedi.

Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasında bugün Dolmabahçe'de gerçekleştirilen toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Fidan, "Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü. Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler. Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar. Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar. Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar. Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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