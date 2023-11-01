Türkiye-Macaristan İlişkileri ve Kültür Yılı Kutlamaları Başladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, 2023 Türkiye-Macaristan ilişkileri için önemli bir yıl olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki dostluk bağlarının köklü bir tarihe dayandığını ifade eden Bakan Kacır, Türk-Macar Kültür Yılı kutlamalarının başladığını duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2023, Türkiye- Macaristan ilişkileri için önemli bir yıldır. Çünkü 18 Aralık 1923'te Dostluk Antlaşması'nı imzaladık. Bu, Cumhuriyet'in ilanından sonra imzalanan ilk Dostluk Antlaşmasıydı. Bu nedenle aralık ayında bu önemli dönüm noktasını kutlayacağız. Türk- Macar Kültür Yılı kutlamalarına da başlayacağız" dedi.

Macaristan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla 2'nci Macar- Türk Dostluk Konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) düzenlendi. Konsere Bakan Kacır, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı. Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye- Macaristan ilişkilerinin köklü bir tarihi olduğunu ve halklar arasındaki dostluk bağlarının temelinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, "Bu sağlam temeller üzerine yeni iş birlikleri inşa etmeye devam ediyor, aynı zamanda mevcut iş birliklerimizin kapsamını ve derinliğini iki ülkenin ortak refahı ve çıkarı doğrultusunda genişletiyoruz. Şubat ayındaki yıkıcı depremlerden sonra Macaristan'ın dayanışma ve destek hareketini de hatırlıyoruz. Türk halkı bu dayanışmayı asla unutmayacak. Macaristan sadece stratejik bir ortağımız değil, aynı zamanda Türkiye'nin değerli bir dostu ve müttefikidir" dedi.

'2023 TÜRKİYE- MACARİSTAN İLİŞKİLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YIL'

İki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl 3.4 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bakan Kacır, "Ortak hedefimiz olan 6 milyar dolara ulaşmak için birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Macaristan ile uluslararası platformlarda, özellikle Avrupa- Atlantik kurumları içindeki koordinasyon ve iş birliğimize değer veriyoruz. Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na değerli katkılarını da takdir ediyoruz. Macaristan'ın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine olan ilkesel desteği değerlidir. Macaristan 2024'te AB Başkanlığını üstlenmeye hazırlanırken bu desteğin devamını dört gözle bekliyoruz. Son olarak, 2023 Türkiye- Macaristan ilişkileri için önemli bir yıldır çünkü 18 Aralık 1923'te Dostluk Antlaşması'nı imzaladık. Bu, Cumhuriyet'in ilanından sonra imzalanan ilk Dostluk Antlaşmasıydı. Bu nedenle aralık ayında bu önemli dönüm noktasını kutlayacağız. Türk- Macar Kültür Yılı kutlamalarına da başlayacağız" diye konuştu.

Programın ardından ise konser ve resepsiyon düzenlendi.