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Türkiye-Kuzey Makedonya Sosyal Hizmetler İşbirliği

Türkiye-Kuzey Makedonya Sosyal Hizmetler İşbirliği
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya’daki temasları kapsamında Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Gjoko Velkovkski ile görüşerek, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğini desteklemek ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Gjoko Velkovkski ile görüşerek, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzaladı. Göktaş ayrıca, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile de bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Girişimciler Buluşması'na katılmak üzere bulunduğu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, temasları çerçevesinde Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Gjoko Velkovkski ile bir araya gelerek, sosyal hizmetler alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, kadınların güçlenmesi, aile dostu politikaların yaygınlaştırılması, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kalabilecekleri risklerden korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Göktaş ile Velkovkski, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzaladı.

Mutabakat kapsamında ayrıca aileler, kadınlar, çocuklar, engelli ve yaşlı bireyler ile Roman vatandaşlara sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Meclis Başkanı Gashi ve Türk milletvekilleriyle bir araya geldi

Bakan Göktaş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile de görüşerek, iki ülke arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlar ile sosyal hizmetler alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Göktaş, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun anayasal ve yasal haklarının korunmasına, özellikle eğitim, altyapı ve kamusal alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirtti.

Göktaş ayrıca Kuzey Makedonya'daki Türk milletvekilleriyle bir araya gelerek, Türk toplumunun gündemindeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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