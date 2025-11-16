Haberler

Türkiye, Kongo ile Barış Anlaşmasını Destekliyor

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 23 Mart Hareketi (M23) ve Kongo Nehri İttifakı (AFC) arasında imzalanan Doha Çerçevesi'ni memnuniyetle karşıladı ve bu anlaşmanın bölgedeki kalıcı barış için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup ve siyasi kanadı Kongo Nehri İttifakı (AFC) arasındaki barış anlaşmasına yönelik imzalanan Doha Çerçevesi'nin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile AFC/M23 arasında Kapsamlı Barış Anlaşması İçin Doha Çerçevesi'nin imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu Çerçeve Anlaşma, KDC'nin doğusunda yaşanan ihtilafa kalıcı bir çözüm bulunması yönünde önemli bir adım teşkil etmektedir. Kolaylaştırıcı rol oynayan Katar başta olmak üzere, sürece katkı sağlayan tüm aktörlerin Büyük Göller Bölgesi'nin istikrarına yönelik çabalarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeyi sürdürecektir" denildi.

