Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi gerçekleştirildi

Türkiye- İtalya Dördüncü Hükümetler Arası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni başkanlığında Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetler Arası Zirvesi gerçekleştirildi. Tarihi Villa Doria Pamphili rezidansında gerçekleştirilen zirvede Türkiye'yi temsil eden isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan ve Ekvador Büyükelçisi Oya Tunga Çağlı yer aldı.

Toplantıda İtalya tarafında ise Başbakan Giorgia Meloni'nin yanı sıra İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi gibi Meloni kabinesinin önde gelen isimleri hazır bulundu.

Zirvenin ardından Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliği anlaşmalarının imzalanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni arasında ortak basın toplantısı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Türkiye ile İtalya arasındaki bir önceki Hükümetler Arası Zirve, 5 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Erdoğan, Vatikan'a geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki programın ardından Vatikan'a geçerek Kardinal Pietro Parolin ve ardından Quirinal Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Sergio Matarella ile görüşmesi bekleniyor. - ROMA