Türkiye İşçi Partisi, Gökhan Zan'ın ses kaydının gerçek olduğunu doğrulayan uzman raporunu yayınladı

Türkiye İşçi Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve Zan'ın, "3 milyon dolar karşılığında adaylıktan çekilmemesi yönünde anlaştığı" ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Gökhan Zan, iddiaları reddederek 'deepfake' teknolojisi kullanıldığını söylemişti. Ancak TİP, ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı. Raporda, Zan'ın iddialarının aksine, kayıtlarda 'deepfake' teknolojisi kullanılmadığı belirtildi.

SİBER GÜVENLİK UZMANI, GÖRÜŞMENİN GERÇEK OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay'da aday gösterdiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddiasıyla yargıya taşınan ses kayıtlarının uzman kayıtlarını yayınladı. TİP'in adli bilişim ve siber güvenlik uzmanı Cüneyt Üre'ye hazırlattığı rapora göre iki videoda da konuşan kişi Gökhan Zan ve Turgut Kocakaya olarak belirlendi. Rapora göre kayıtlarda Zan'ın iddiasının aksine deepfake teknolojisi kullanılmadı. Raporda ayrıca ikilinin görüşmesinin bir deşifresi de yer aldı. Kayıtların Zan ve Turgut Kocakaya'ya ait olduğu belirlendi.

"KONUŞMA HIZI VE TONLAMADA DEĞİŞİKLİK BULUNMADI"

Raporda; analizleri yapılmış ses kayıtlarında, arka plan seslerinde tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, konuşmaların doğal ritmi ve tonlamasında belirli bir tutarlılıkta olduğu, ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığının görüldüğü belirtildi. Öte yandan Gökhan Zan ve Turgay Kocakaya'nın hem Türkçe, hem de Arapça konuşmalarından dolayı video üzerinde 'deepfake teknolojisinin kullanılmadığı, Kocakaya'nın ağız hareketlerinin konuşma metni ile bire bir uyumlu olduğu tespit edildiği belirtildi.

UZMAN MÜTAALASINDA HER AYRINTI YER ALDI

- Videolar Adobe Premiere Pro ve Movavi Video Suite 2024 programlarıyla detaylı incelendiğinde videonun başlangıçtan sonuna kadar kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında yapay bir değişiklik veya frekansta beklenmedik dalgalanmalar olmadığı tespit edilmiştir.

- Videolar 'ın ses analizi Speech Analyzer 3.1.2.0 ve About Sonic Visualiser 4.5.2 programlarıyla analizleri yapılmış ses kayıtlarında, arka plan seslerinde tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, Konuşmaların doğal ritmi ve tonlamasında belirli bir tutarlılıkta olduğu. Ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığı görülmüştür.

- Videolar 'ın WhatsApp aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmasından dolayı video exif bilgilerinin WhatsApp tarafından silinmesinden dolayı teknik analiz yapılamamıştır.

- WhatsApp Video 2024-03-19 saat 20.23.09_c6b1c5f6.mp4 başlıklı video da konuşan kişilerin Gökhan ve Turgay isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. WhatsApp Video 2024-03-20 saat 09.54.36_a361b3a0.mp4 başlıklı video incelemesinde görüşmeyi başka bir telefon ile kayıt altına alan kişinin yüzünün telefona yansımasından dolayı kirli sakallı ve bıyıklı bir şahıs olduğu tespit edilmiştir.

- WhatsApp Video 2024-03-20 saat 09.54.36_a361b3a0.mp4 başlıklı video incelemesinde görüşmeyi başka bir telefon ile kayıt altına alan kişinin kendi beyanında görüşme anında Ankara'da olduğunu belirttiği tespit edilmiştir. Bu bilginin doğruluğunun araştırılması için ilgili kişiye ait GSM numarasının HTS kayıtlarının Savcılık veya Mahkeme Kararıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan talep edilip incelenmesi ile kesinlik kazanabileceği tespit edilmiştir.

- WhatsApp Video 2024-03-19 saat 20.23.09_c6b1c5f6.mp4 başlıklı video da Turgay isimli şahsın görüşmeyi tuvaletten yaptığını beyan etmesine rağmen video incelemesinde görüşmenin araç içerisinden yapıldığı tespit edilmiştir.

- Yapılan iki video arasında yapılan karşılaştırmalı teknik incelemeler ve analizler sonucunda iki video da konuşan kişilerin aynı kişiler olduğu tespit edilmiştir.

- WhatsApp Video 2024-03-19 saat 20.23.09_c6b1c5f6.mp4 başlıklı video da Gökhan isimli şahsın ve Turgay isimli şahsın hem Türkçe, hem de Arapça konuşmalarından dolayı video üzerinde DeepFake teknolojisinin kullanılmadığı, WhatsApp Video 2024-03-20 saat 09.54.36_a361b3a0.mp4 başlıklı videda ise Turgay isimli şahsın ağız hareketlerinin konuşma metni ile bire bir uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

- İki video içerisinde görüşme yapan şahısların kimliklerinin tespit edilebilmesi için şahısların seslerinin teknik cihazlar aracılığı ile sessiz bir ortamda kayıt yapıldıktan sonra video sesleri ile karşılaştırmaları analizlerinin yapılması sonucu şahısların tespit edilebileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

NE OLMUŞTU?

TİP, 17 Mart'ta bir açıklama yayınlayarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurdu., Yazılı açıklamada, "Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmişti" ifadelerine yer verildi.

Adaylıktan çekilmeyeceğini duyuran Zan ise "Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum" dedi. Zan, savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını belirtti.

Daha sonra Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ilk ses kaydı ortaya çıktı.

Yayımlanan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AK Parti Hatay İl Başkanlığı'ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor, Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

Konuşmanın devamında, Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediği dile getiriyor.

Gökhan Zan, kendisine kumpas kurduğu iddiasıyla Turgay Kocakaya'dan şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine, görüşmeyi kaydettiği iddia edilen Turgay Kocakaya, gözaltına alındı ardından tutuklandı.