Türkiye ile Mısır arasında 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Al-İttihadiye Sarayı'nda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. İki lider, Türkiye ile Mısır Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 2. Toplantısı Ortak Bildirisi'ne imza attı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı es-Sisi huzurunda iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine geçildi. İmzalanan 7 anlaşma şöyle:

"Askeri Çerçeve Anlaşması, İlaç ve Tıbbi Cihaz Düzenlemesi Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı, Bitki Karantinası Alanında Mutabakat Zaptı, Veterinerlik Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptı, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Ticaret Bakanlığı Ortak Bakanlık Bildirisi, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığı ile Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arasında Sosyal Koruma Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı, Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı ilke Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı." - KAHİRE

